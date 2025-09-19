19.09.2025 07:30 Рита Парфенова

19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».

19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи, що йдуть підряд – двокрапку, дефіс і дужку – для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на комп’ютері. Це було серйозним поповненням електронного лексикону.



* * *



А ще 19 вересня – Міжнародний день наслідування піратів. Він відзначається у понад 40 країнах. Це дуже веселе свято, коли люди наслідують розмову піратів, а деякі любителі при цьому навіть вбираються у піратські костюми.

Православні свята та народні прикмети

19 вересня вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта. Це ранньохристиянські мученики, які постраждали за віру в Ісуса Христа під час гонінь з боку римської влади.

У народному календарі ця дата відома як Трохимів день. Вважалося: «Який Трохим, така й зима буде». Якщо погода тепла й суха – чекали лагідної зими, а холод і дощ віщували суворі морози.

Традиційно цього дня шанували бджолярів. Пасічники молилися святим Зосимі й Трохиму, прохаючи доброго врожаю та здоров’я для бджіл. Господарі купували мед і продукти бджільництва. За давнім звичаєм, на сімейному столі обов’язково мала стояти баночка меду – ним поливали кашу чи оладки. Для міцного здоров’я радили з’їсти ложку меду натщесерце й запити водою – вважалося, що це захищає від болю в животі.

У цей період влаштовували молодіжні вечорниці. Юнаки та дівчата знайомилися, розважалися, шукали собі пару перед весільним сезоном, обговорювали новини й ворожили.

Ця дата вважалася сприятливою для налагодження стосунків і нових знайомств. Водночас існували й заборони:

не можна починати важливих справ – вони не принесуть успіху;

не варто сваритися чи лаятися – це вважалося прикметою біди;

після заходу сонця заборонялося важко працювати, щоб «нічна втома» не забрала роки життя;

не слід переїдати та зловживати алкоголем – це шкодить здоров’ю;

небажано розпочинати довготривалі справи, як-от ремонт, нову роботу чи переїзд – очікували невдачу;

день вважався несприятливим для поїздок і відряджень;

не можна було мити голову – казали, що це спричиняє проблеми з пам’яттю.

Якщо цього дня хтось чув на свою адресу критику, ображатися не радили. Краще було прийняти зауваження як слушну пораду.

Також цього дня

У 1478 році, за однією з найбільш достовірних версій, Леонардо да Вінчі дописав найбільшу картину світу Джоконду (вона Мона Ліза).



1673 – почалось селянське повстання на Слобожанщині



1841 – збудовано першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель).



1888 – у Бельгії на курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси. За повідомленнями репортера однієї зі скандинавських газет, що висвітлює результати тих незвичайних змагань, конкурс проходив надзвичайно скромно. «Учасниці конкурсу мали залишатися невідомими широкому загалу, жили в окремому будинку, доступ до якого було закрито для сторонніх, а на змаганнях вони доставлялися в закритому екіпажі». Причому всі чоловіки, які були на змаганнях, були одягнені у фраки, жінки – у довгі сукні. Переможницею стала 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре, якій дісталася премія п'ять тисяч франків.



1891 – до Монреалю прибули перші українські поселенці.



1893 – Нова Зеландія стала першою країною, яка надала на виборах право голосу жінкам.



1911 – народився Вільям Джералд Голдінг, англійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1983 («Володар мух», «Шпіль», «Зрима пітьма»).



1919 – у Карибському морі виявлено абсолютно неушкоджене іспанське судно «Вальбарена» з повним набором рятувальних шлюпок (усі 488 пасажирів та членів екіпажу містичним чином зникли).



1928 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого мультфільму з Міккі-Маусом. Мишеня ще не мало голосу і було мало схоже на звичний нам образ.



1948 – народився Джеремі Айронс, англійський актор, володар Оскара.



1949 – народилася Твіггі (справжнє ім'я – Леслі Хорнбі, від англ. Twiggy – «тростинка»), знаменита англійська манекенниця 60-х років, що рекламувала міні-спідниці, яка ввела в моду актуальну донині худорлявість, що межує з дистрофією.



1960 – нарожилася Оксана Забужко, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.



1982 – професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використати смайлик.



1991 – німецький турист Гельмут Симон виявив у льодовику, що тане в Тірольських Альпах на італо-австрійському кордоні мумію людини, яка жила на Землі приблизно 5300 років тому в епоху неоліту. Знахідку назвали Ецті за назвою Ецтальських гір, де його виявили.



2000 – у Лондоні було продемонстровано унікальні кадри, зняті англійськими вченими. На них був показаний астероїд, який влетів в атмосферу Землі, пройшов дотичною і знову вилетів у космос. За словами астрономів, якби він йшов на 20 кілометрів нижче, то врізався б у Землю, що спричинило б потужний вибух, як від великої ядерної бомби.



2003 – набули чинності зміни до Закону України «Про зв'язок», якими було скасовано плату за вхідні дзвінки операторам мобільного зв'язку.



2015 – найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Іменини відзначають

Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір.