28.04.2023 20:28 Дмитро Колонєй

В Україні поширюють фейк щодо отримання громадянами компенсацій по програмі «єВідновлення»

Роз'яснюено алгоритм програми, який було розроблено Кабінетом Міністрів України.



В Україні поширюють фейк щодо отримання громадянами компенсацій по програмі «єВідновлення»



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, у соцмережах почали ширитися фейки щодо отримання громадянами компенсацій по програмі «єВідновлення»

Роз'яснюємо алгоритм програми, який було розроблено Кабінетом Міністрів України.

Порядок, затверджений постановою Уряду, передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний або капітальний ремонт житла.

Зробити це можна буде за допомогою електронної послуги «єВідновлення».

Послугою зможуть скористатися усі громадяни, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше і підлягає відновленню. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.



