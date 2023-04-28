28.04.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: як проходить реєстрація на тестування та який додатковий предмет вибирають найчастіше

З травня 2023 року завершується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

На сьогодні, 28 квітня 2023 року, створено понад 255 тис. персональних кабінетів, понад 243 тис. осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можуть сформувати сертифікат НМТ 2023 року.

Бажання складати тестування у тимчасових екзаменаційних центрах, які будуть створені в Україні, виявили 231 067 осіб, а за кордоном ー 24 403.

Вибираючи предмет додаткового блоку, вступники віддають перевагу історії України (133 738 осіб) й іноземним мовам (79 963 особи). 33 665 осіб виявили бажання складати третім предметом біологію, 4 973 особи ー фізику, 3 131 особа ー хімію.

Раніше РЕДПОСТ писав, що згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ.



