28.04.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У селі Дергачівської громади відновили газопостачання

У жителів села Великі Проходи Дергачівської громади понад рік не було газопостачання через пошкоджені внаслідок обстрілів рф мережі. Цього тижня газ повернули до майже 100 осель населеного пункту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня повномасштабного вторгнення рф та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.

Одразу після обстеження вибухотехніками спеціалісти «Харківгазу» розпочали відновлення розподілу газу. Внаслідок обстеження було відключено від газопостачання майже два десятки пошкоджених домівок та газопроводів до них», – розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.

Наразі без газопостачання залишається близько 100 домоволодінь, які зазнали пошкоджень або руйнувань. Подальше відновлення газопостачання відбуватиметься за заявками мешканців, що повертаються у населений пункт.

Окрім цього, наразі фахівці «Харківміськгазу» працюють над прокладенням нової газової мережі у Холодногірському районі Харкова. Її було пошкоджено у вересні минулого року під час масованого обстрілу рф.

«Повністю проклали ввідний газопровід вздовж відбудованого фасаду будинку, щоб у подальшому відновити роботу котельні, яка забезпечує мешканців теплом та гарячим водопостачанням», – додали в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають пошкодження на водоводах.



