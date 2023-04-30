30.04.2023 10:01 Рита Парфенова

Окупанти зранку обстріляли центр Куп'янська: кадри з місця подій (фото)

Ранок останнього для квітня для мешканців Куп’янська розпочався почався зі звуків вибухів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, обстріл почався о о 6:45 30 квітня.



Центр Куп'янська російські окупанти обстрвляли із застосуванням ракетно-артилерійської зброї, що призвело до пошкодження приватного будинку, гаражів та спалахів пожеж. Також було знищено чотири автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.





Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.



Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії.



