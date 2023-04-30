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30.04.2023  10:01   Рита Парфенова

Окупанти зранку обстріляли центр Куп'янська: кадри з місця подій (фото)

Ранок останнього для квітня для мешканців Куп’янська розпочався почався зі звуків вибухів.

На Харківщині зранку 30 квітня 2023 року військові рф обстріляли центр Куп'янська

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, обстріл почався о о 6:45 30 квітня.

Центр Куп'янська російські окупанти обстрвляли із застосуванням ракетно-артилерійської зброї, що призвело до пошкодження приватного будинку, гаражів та спалахів пожеж. Також було знищено чотири автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

На Харківщині зранку 30 квітня 2023 року військові рф обстріляли центр Куп'янська

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії.

 

На Харківщині зранку 30 квітня 2023 року військові рф обстріляли центр Куп'янська

На Харківщині зранку 30 квітня 2023 року військові рф обстріляли центр Куп'янська


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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