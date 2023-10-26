26.10.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.



Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Вчора, близько 20:00 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району, зруйновано приватний житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років. Стан - середньої тяжкості.

У с. Огірцеве Чугуївського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.

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Близько 16:50 в полі біля села Яремівка Ізюмського району, на протипіхотній міні типу "Пелюстка" підірвався 57-річний чоловік. Загинув на місці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.