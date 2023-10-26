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26.10.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні супроводили карету швидкої допомоги з пацієнтом до лікарні (відео)

Патрульні супроводили карету швидкої з пацієнтом, що перебував у тяжкому стані, до лікарні, передає РЕДПОСТ .

 
Під час патрулювання до екіпажу патрульних під’їхав громадянин та попрохав супроводити карету швидкої з його батьком у вкрай тяжкому стані. Час йшов на хвилини, а в місті був напружений трафік.
 
Патрульні негайно увімкнули проблискові маячки, гучномовець, і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.
 
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«Дякуємо інспекторам Владиславу Бегенжеву та Станіславу Рижкову за вчасно надану допомогу»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку.

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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