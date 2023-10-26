26.10.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Ми працюємо над тим, щоб забезпечити теплом харків'ян – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що 23 жовтня у місті розпочався опалювальний сезон, передає РЕДПОСТ .



Ми працюємо над тим, щоб забезпечити теплом харків'ян – Ігор Терехов



Мер Харкова зазначив, що на сьогоднішній день на сто відсотків до опалення підключено соціальну сферу. Він уточнив, що сюди зокрема належать медичні заклади, частково школи.

«Щодо житлових будинків харків'ян, то вони підключені на 91%. І ми продовжуємо працювати для того, щоб підключити житловий фонд на всі сто відсотків», - сказав Ігор Терехов.

Також він наголосив, що місто підійшло серйозно до підготовки до нового опалювального сезону та має певні плани на випадок ворожих обстрілів.

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«Ми розуміємо, що опалювальний сезон може скластися тяжко. Тож ми дуже серйозно готувалися. Що стосується тих ситуацій, які можуть складатися у зв'язку з ворожими обстрілами, то ми маємо певні плани щодо можливих ситуацій. Тому працює для того, щоб забезпечити теплом харків'ян», – повідомив Ігор Терехов.

Источник: Ігор Терехов

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