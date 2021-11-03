03.11.2021 16:40 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на Сумской: как сидит за решеткой виновница аварии в Харькове

Елена Зайцева, виновница гибели шести человек в Харькове, отбывает наказание в Покровском исправительном центре.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Сегодня, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности для осужденных к лишению свободы. Он имеет отдельные входы, прогулочный двор, комнату для приема пищи, душ и тому подобное. Свободно передвигаться она может только по своему дворику, а на работу, в баню и на обед их сопровождают.

Зайцева и другие 11 женщин ходят на переговоры в дежурную часть – под наблюдением администрации сиделицы пользуются одним на всех компьютером, поэтому если одна группа из шести человек пользуется интернетом, то вторая тем времене звонит родственникам. На следующий день — наоборот. Им разрешают пользоваться интернетом, общаться по Skype с родственниками, посещать общедоступные сайты. Пользоваться интернетом можно в свободное от работы и режимных мероприятий время.

Зайцева работает на участке украинской вышивки. Из зарплаты осужденных идет содержание потерпевшим. Находящаяся на сдельной оплате за месяц Елена Зайцева зарабатывает от 1 800 до 3 000 гривен. С зарплаты удерживают подоходный налог, военный сбор, а также за питание, коммунально-бытовые условия.

Трехразовое питание в исправительном центре стоит 30-35 гривен в день. Комбыт летом примерно 240 гривен, зимой (в отопительный период) полторы тысячи, а то и 1800 грн. По новым тарифам будет еще дороже. Из-за низкого дохода пострадавшим в ДТП Зайцева выплачивает очень малые суммы. На свидание к Зайцевой ездит в основном мать и, нечасто, бабушка.

Осужденные могут иметь свои медикаменты, однако они должны храниться в медпункте и выдаваться по потребности.

Если нужна помощь специалистов, то осужденных под наблюдением отвозят в больницу. У них заключены декларации с семейными врачами. Зайцева ведет себя образцово. К ней нет никаких замечаний, в отличие от других осужденных.

Напомним, ранее мы писали о том, что на «перекрестке Зайцевой» снова могла разыграться трагедия - водители гнали на красный . Полиция ищет свидетелей. Видео этого момента распространено в интернете.