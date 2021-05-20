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20.05.2021  18:55   

Игорь Терехов обсудил с жителями Харькова реконструкцию Карякина сада

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы сообщил, что в этом году совместно с жителями будет разработан проект реконструкции сада, к реализации которого приступят в 2022 году.


//redpost.com.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 20 мая 2021 года, встретился с жителями Киевского района по вопросам реконструкции Карякина сада.
 
«Когда планируется определенная локация, мы всегда прислушиваемся к мнению жителей, учитываем их пожелания. Так же будет и с этим садом. Сегодня от жителей поступила просьба оставить существующую локацию для тренировок собак. Она востребована среди жителей района, поэтому, конечно же, будет сохранена», - рассказал Игорь Терехов. 
 
По его словам, в Карякином саду появятся детские площадки, зоны отдыха со скамейками, а также небольшое футбольное поле для детей.
 
«Это очень красивая зеленая локация. Здесь очень много детей, особенно из частного сектора. Чтобы они могли безопасно здесь находиться – кататься на велосипедах и самокатах, играть - въезды для машин будут закрыты», - отметил секретарь горсовета. 
 
Кроме того, в саду установят насосную станцию для отведения воды и локализации зон подтопления, которые возникают после осадков из-за неровного рельефа местности. 
Тэги:  терехов, карякин сад, харьков, реконструкция, встреча
 
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