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20.05.2021  19:18   

Бег на лыжероллерах. Под Харьковом прошел оригинальный фестиваль

Открытый юношеский фестиваль состоялся в пригороде Харькова.

Под Харьковом прошел Открытый юношеский фестиваль по бегу на лыжероллерах.
 
Юные спортсмены собрались состязаться в поселке Пересечное Дергачевского района.
 
В забегах участвовали ребята трех возрастных категорий из Волчанского, Дергачевского, Краснокутского районов области и города Харькова.
 
Итоги участников фестиваля:
Юноши. 2006-2007 г.р. Дистанция 2.5 км.
  1. Алексей Велентеенко (Волчанская ДЮСШ) - 7.18.3
  2. Артур Давыдов (Дергачевская ДЮСШ) - 7.29.6
  3. Владислав Явдошенко (Харьков, ЛБК "Зброя") - 7.35.2
 
Девушки. 2006-2007 г.р. Дистанция 2 км.
  1. Анастасия Биловол (Краснокутская ДЮСШ) - 9.03.6
  2. Юлия Литвиненко (Краснокутская ДЮСШ) - 9.12.1
  3. Светлана Марута (Волчанская ДЮСШ, КЗ "ФПКСП" ХОР)- 7.35.2
 
Юноши. 2008-2009 г.р. Дистанция 2 км.
  1. Константин Чернов (Харьков, КДЮСШ "Темп") - 6.41.9
  2. Кирилл Замурей (Краснокутская ДЮСШ) - 6.51.6
  3. Ярослав Гаркуша (Дергачевская ДЮСШ - 6.54.0
 
Девушки. 2008-2009 г.р. Дистанция 2 км.
  1. Катерина Скоробогатова (Дергачевская ДЮСШ) - 4.20.1
  2. Влада Маслова (Дергачевская ДЮСШ) - 4.30.9
  3. Катерина Руднева (Дергачевская ДЮСШ) - 4.33.3
 
Юноши. 2010 г.р и моложе. Дистанция 1 км.
  1. Александр Радченко (Дергачевская ДЮСШ) - 2.57.3
  2. Руслан Хасаншин (Харьков, ЛБК "Зброя") - 3.02.5
  3. Андрей Браташ (Дергачевская ДЮСШ) - 3.37.1
 
Девушки. 2010 г.р. Дистанция 2 км.
  1. Соломия Шульга (Дергачевская ДЮСШ) - 2.43.9
  2. Влада Сидоренко (Дергачевская ДЮСШ) - 3.25.6
  3. Ангелина Шарубилова (Дергачевская ДЮСШ) - 4.06.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  лыжероллеры, фестиваль, харьков, забеги, бег, юноши
 
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