20.05.2021 19:18
Бег на лыжероллерах. Под Харьковом прошел оригинальный фестиваль
Открытый юношеский фестиваль состоялся в пригороде Харькова.
Под Харьковом прошел Открытый юношеский фестиваль по бегу на лыжероллерах.
Юные спортсмены собрались состязаться в поселке Пересечное Дергачевского района.
В забегах участвовали ребята трех возрастных категорий из Волчанского, Дергачевского, Краснокутского районов области и города Харькова.
Итоги участников фестиваля:
Юноши. 2006-2007 г.р. Дистанция 2.5 км.
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Алексей Велентеенко (Волчанская ДЮСШ) - 7.18.3
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Артур Давыдов (Дергачевская ДЮСШ) - 7.29.6
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Владислав Явдошенко (Харьков, ЛБК "Зброя") - 7.35.2
Девушки. 2006-2007 г.р. Дистанция 2 км.
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Анастасия Биловол (Краснокутская ДЮСШ) - 9.03.6
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Юлия Литвиненко (Краснокутская ДЮСШ) - 9.12.1
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Светлана Марута (Волчанская ДЮСШ, КЗ "ФПКСП" ХОР)- 7.35.2
Юноши. 2008-2009 г.р. Дистанция 2 км.
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Константин Чернов (Харьков, КДЮСШ "Темп") - 6.41.9
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Кирилл Замурей (Краснокутская ДЮСШ) - 6.51.6
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Ярослав Гаркуша (Дергачевская ДЮСШ - 6.54.0
Девушки. 2008-2009 г.р. Дистанция 2 км.
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Катерина Скоробогатова (Дергачевская ДЮСШ) - 4.20.1
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Влада Маслова (Дергачевская ДЮСШ) - 4.30.9
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Катерина Руднева (Дергачевская ДЮСШ) - 4.33.3
Юноши. 2010 г.р и моложе. Дистанция 1 км.
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Александр Радченко (Дергачевская ДЮСШ) - 2.57.3
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Руслан Хасаншин (Харьков, ЛБК "Зброя") - 3.02.5
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Андрей Браташ (Дергачевская ДЮСШ) - 3.37.1
Девушки. 2010 г.р. Дистанция 2 км.
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Соломия Шульга (Дергачевская ДЮСШ) - 2.43.9
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Влада Сидоренко (Дергачевская ДЮСШ) - 3.25.6
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Ангелина Шарубилова (Дергачевская ДЮСШ) - 4.06.