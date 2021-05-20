В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 20 мая На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 21 мая Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.