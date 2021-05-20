20.05.2021 19:31

В Харькове обеспечивают системами оповещения объекты повышенной опасности

Об этом сегодня в Харькове заявил начальник Харьковского горотдела ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области Владимир Юрченко.

Заявление было сделано на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам Владимира Юрченко, всего в коммунальной собственности города находятся 244 потенциально опасных объекта, 236 из которых получили соответствующее свидетельство. Четыре объекта из них признаны объектами повышенной опасности, на которых разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций и декларации безопасности. Системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения смонтированы и эксплуатируются пока на двух объектах.

По итогам заседания комиссия приняла решение, согласно которому коммунальные предприятия «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети» должны провести идентификацию потенциально опасных объектов на всех подведомственных объектах, которые ее не прошли, провести их паспортизацию и получить соответствующие свидетельства о регистрации. Такой же работой с учетом особенностей предприятия займется КП «Харьковский метрополитен».

Кроме того, на КП «Харьковводоканал» продолжат работы по оборудованию насосной станции № 25-а и площадок резервуаров чистой воды «Ледное» системами раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения.

Отметим, что всего в городе расположено более 1 тыс. потенциально опасных объектов, принадлежащих различным предприятиям и ведомствам, среди которых объектами повышенной опасности считаются 187. На 159 из них разработаны планы ликвидации и локализации аварийных ситуаций, на 150 - декларации безопасности, на 142 - проведено страхование, на 22 - эксплуатируются системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения.