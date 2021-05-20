20.05.2021 22:53

Харьковские правоохранители перекрыли канал поступления оружия и взрывчатки. В том числе и из зоны ООС (ФОТО)

По результатам операции по выявлению и изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, открыто 60 уголовных производств. Правоохранители изъяли десятки единиц оружия, гранаты, пластид и порох, патроны и комплектующие к оружию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В течение марта-апреля сотрудниками подразделений ГУНП в Харьковской области, Управление патрульной полиции Харьковской области, Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка, управления противодействия киберпреступности ГКП Нацполиции Украины, кинологической службой проводились мероприятия, направленные на выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.





По словам правоохранителей, основной их целью являлось перекрытие каналов поступления оружия из зоны проведения ООС и изъятия из оборота, прежде всего, огнестрельного оружия.



Всего правоохранители изъяли 51 единицу оружия, 500 граммов пороха, 300 граммов пластида, 53 гранаты, более 14 500 патронов и 105 запчастей к оружию.





За период проведения операции открыто 60 уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения. По 14 уголовным производством лицам сообщено о подозрении.



Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харьковской области сотрудники спецслужбы разоблачили и блокировали деятельность торговца оружием. Он продавал оружие, вывезеное из района проведения операции объединенных сил.