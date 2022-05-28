28.05.2022 08:18 Рита Парфенова

Войска рф обстреливают населенные пункты в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

На территории Харьковской области враг не проводил наступательных действий, сосредоточен на пополнении потерь и припасов.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Отмечается, что в Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения наших войск, пытаясь остановить их продвижение к Государственной границе Украины на севере и северо-востоке от города Харькова. Принимает меры по логистическому обеспечению и восполнению потерь.

В Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и других. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

В Славянском направлении враг сосредотовился на удержании занятых позиций, проводит усиленную разведку. Занят пополнением потерь и запасов, а также созданием условий для возобновления наступления.

Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое. При поддержке артиллерии пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.



В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Напомним, среди оккупантов под Харьковом все больше отказов идти в наступление.

