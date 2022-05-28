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28.05.2022  08:49   Рита Парфенова

В Харькове собирают вещи пострадавшим от войны

В районных терцентрах соцуслуг открыли пункты приема помощи.

В Харькове организовали пункты приема помощи ВПО

Харьковчане могут приносить вещи и предметы быта в пункты приема помощи горожанам и вынужденным переселенцам, которые потеряли жилье из-за обстрелов города, передает РЕДПОСТ.

Такие центра открылись в районных территориальных центрах предоставления социальных услуг, сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Также передать необходимое можно в Харьковский центр реинтеграции бездомных.

«Вы можете принести в помощь харьковчанам одежду, предметы быта, домашнюю утварь и др. Мы помним опыт работы и насколько это было важно, когда помогали с вещами переселенцам из Луганской и Донецкой областей. Просим всех неравнодушных присоединиться к этой важной и доброй акции», - подчеркнула вице-мэр.

С перечнем адресов и временем приема можно ознакомиться на фото ниже.

терентрі соцзащиті в Харькове

Напомним, организация «Save the Children» готова направить денежные средства семьям из города Харькова.

Источник:   хгс
 Тэги:  сбор вещей, помощь, харьков, соцзащита
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