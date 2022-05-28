Обстрел района Павлово Поле в Харькове: фото последствий

26 мая Харьков обстреляли российские оккупанты из крупнокалиберных пушек «Пион»
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ
Враг обстрелял район Павловое Поле из крупнокалиберных пушек «Пион», дальность стрельбы которых достигает 47 км, и реактивных систем залпового огня.
Погибло 8 мирных жителей. 17 человек, среди которых 9-летняя девочка, получили серьезные ранения.
Также были повреждены кафе, магазины, жилые дома, уничтожен транспорт.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 мая отмечается День женской эмансипации или, как его еще называют, День эмансипе.
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