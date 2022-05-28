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28.05.2022  09:19   

Обстрел района Павлово Поле в Харькове: фото последствий

26 мая Харьков обстреляли российские оккупанты из крупнокалиберных пушек «Пион»

Харьков, обстрел, Павлово Поле
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Враг обстрелял район Павловое Поле из крупнокалиберных пушек «Пион», дальность стрельбы которых достигает 47 км, и реактивных систем залпового огня.

Погибло 8 мирных жителей. 17 человек, среди которых 9-летняя девочка, получили серьезные ранения.

Также были повреждены кафе, магазины, жилые дома, уничтожен транспорт. 

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Тэги:  агрессия россии, павлово поле, харьков, обстрел
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