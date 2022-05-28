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28.05.2022  09:20   Рита Парфенова

Россияне пытаются восстановить железнодорожную инфраструктуру на оккупированных территориях Харьковской области

Враг пытается наладить пополнение потерь и припасов.

разбитая железная дорога

Об этом в вечерней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«В целях улучшения логистического обеспечения войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры, – говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки на территории Харьковской области враг не проводил наступательных действий, обстреливает населенные пункты области и подразделения наших войск, пытаясь остановить их продвижение к Государственной границе Украины на севере и северо-востоке от города Харькова.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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