Россияне пытаются восстановить железнодорожную инфраструктуру на оккупированных территориях Харьковской области

Враг пытается наладить пополнение потерь и припасов.
Об этом в вечерней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«В целях улучшения логистического обеспечения войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области оккупанты привлекают подразделения 29 отдельной железнодорожной бригады из Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры, – говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки на территории Харьковской области враг не проводил наступательных действий, обстреливает населенные пункты области и подразделения наших войск, пытаясь остановить их продвижение к Государственной границе Украины на севере и северо-востоке от города Харькова.
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