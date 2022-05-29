29.05.2022 08:50 Рита Парфенова

Рашисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру под Харьков - Генштаб ВСУ

Враг сосредотачивает все усилия на удержании занятых рубежей.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении противник с целью сдерживания продвижения войск ВСУ обстреливает населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровку и Терновую. Дистанционно минирует местность на вероятных маршрутах действий Сил обороны.

На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние для недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении Госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

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На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет восполнение потерь и запасов. Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка Изюмского района, Большая Камышеваха Барвенковского района, Богородичное и Святогорск Донецкой области и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе села Долгенькое Харьковской области.

Напомним, 28 мая 2022 около 14:00 оккупанты обстреляли находящийся в 30 км от Харькова Золочев ракетами систем Ураган и Смерч.