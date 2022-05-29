Во время обстрела Харьковщины 28 мая пострадали мирные жители, - ХОВА

В результате обстрелов оккупантов, за сутки с 27 по 28 мая ранения получили мирные жители Харьковской области.
Об этом сообщили в оперативной информаии ХОВА на вечер 28 мая, передает РЕДПОСТ.
В результате боевых действий на территории Харьковской области ранены 6 человек. В частности, травмы получили три жителя Изюмского района - в Балаклее и Савинцах. Два человека ранены в Золочеве Богодуховского района. Один человек получил ранение в селе Коробочкино на Чугуевщине.
Напомним, 28 мая около 11:00 враг обстрелял село Циркуны Харьковского района области. В результате произошло 5 пожаров по разным адресам.
Комментариев: 0
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 мая отмечается День женской эмансипации или, как его еще называют, День эмансипе.
влажность:
давление:
ветер: