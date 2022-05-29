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29.05.2022  09:07   Рита Парфенова

Во время обстрела Харьковщины 28 мая пострадали мирные жители, - ХОВА

В результате обстрелов оккупантов, за сутки с 27 по 28 мая ранения получили мирные жители Харьковской области.

https://redpost.com.ua/news/1244424-harkov-na-utro-29-maya-operativnaya-obstanovka-ot-gschs

Об этом сообщили в оперативной информаии ХОВА на вечер 28 мая, передает РЕДПОСТ.

В результате боевых действий на территории Харьковской области ранены 6 человек. В частности, травмы получили три жителя Изюмского района - в Балаклее и Савинцах. Два  человека ранены в Золочеве Богодуховского района. Один человек получил ранение в селе Коробочкино на Чугуевщине.

Напомним, 28 мая около 11:00 враг обстрелял село Циркуны Харьковского района области. В результате произошло 5 пожаров по разным адресам.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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