29.05.2022 09:25 Рита Парфенова

Путин умер, - заявили в одном из иностранных СМИ

Диктатор Владимир Путин скончался, а его место уже занял другой, пишут британские СМИ.

Британские СМИ заговорили о возможной смерти путина и его двойниках в кремле, передает РЕДПОСТ.

Эту версию опубликовали британские СМИ. По их словам, место российского диктатора занял двойник.

Издание Daily Star, ссылаясь на личные источники в МИ-6, выбвинуло предположение, что несколько последних выступлений владимира путина для СМИ были телевизионными "консервами" — записанными заранее интервью. Не исключено и использование двойников, ведь раньше это уже происходило. Тогда весьма плачевное состояние диктатора во время парада к 9 мая в 2022 году можно легко объяснить — либо болезнью, либо как раз-таки двойником.





"Существует вероятность, что он уже мертв, — цитирует британский таблоид свой источник. — Это невозможно знать. Считается, что путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас".





Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть путина" его окружение будет скрывать в течении нескольких недель или месяцев, чтобы избежать ненужного переворота. А пока готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.