31.05.2022 07:30 Рита Парфенова

31 мая: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.





Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению уровней потребления табака.



Тема Дня 2022 года: Табак — угроза нашей окружающей среде.



Вредное воздействие табачной промышленности на окружающую среду огромно, причем оно постоянно растет, создавая излишнюю нагрузку на и без того скудные ресурсы и хрупкие экосистемы нашей планеты.



Табак ежегодно убивает более 8 миллионов человек и разрушает окружающую нас среду, нанося дополнительный вред здоровью человека в процессе его выращивания, производства, распространения, потребления и воздействия отходов после потребления.



Тезисами Дня табака станут:

призыв к отказу от курения ради своего здоровья и сохранности окружающей среды;

обращение к правительствам содействовать переходу фермеров-табаководов на другие сельхозкультуры;

возможность заставить табачные компании компенсировать нанесенный экологии вред.

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В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.



Международный день блондинок ведет свою историю из США: именно там в 2001 году феминистически настроенная группа женщин-юристов организовала первый праздник.



Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики, все они имеют повод достойно отметить свое право на существование.



Кстати, как считают ученые, настоящая блондинка – явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году натуральные блондинки окончательно исчезнут с лица Земли.



Также в этот день...



В 1868 году в парке парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка. Длина трассы составила 1200 метров. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Это событие принято считать датой рождения велоспорта.



1870 – профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt запатентовал асфальт («французское асфальтное покрытие»). Впервые его применили в июле того же года на Уильям-стрит в Ньюарке.



1884 – американский доктор Джон Харви Келлог запатентовал пшеничные хлопья, которые он придумал, разрабатывая вегетарианскую диету для своих пациентов.



1930 – родился Клинт Иствуд, американский актер («Непрощенный», «Хороший, плохой, злой», «На несколько долларов больше»), режиcсер («Малышка на миллион» – Оскар 2005 года, «Подмена», «Таинственная река», «Гран Торино»), продюсер, композитор, сценарист.



1946 – в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова.



1965 – родилась Брук Шилдс, американская киноактриса («Голубая лагуна», «Сахара», «Прелестный ребенок»).



1979 – родился Колин Фарелл, ирландско-американский актер («Особое мнение», «Телефонная будка», «Залечь на дно в Брюгге», «Рекрут»).



1989 – на учредительной конференции в Неаполе образовали Международную ассоциацию украинистов.



2003 – король Свазиленда (небольшого государства на юге Африки, граничащего с ЮАР) Мсвати объявил причиной всех мировых бед женщин, которые ходят в брюках.



Именины отмечают: Александра, Андрей, Давыд, Денис, Ираклий, Исаак, Клавдия, Кристина, Матрена, Павел, Петр, Семен, Юлия.