06.07.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 июля

Вторник будет облачным. После ночного дождя температура воздуха немного снизится.

Циклон, перемещающийся с юга, обусловит кратковременные грозовые дожди. По области возможен град, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 41%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +24°...+22°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.