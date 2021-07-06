Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 июля

Вторник будет облачным. После ночного дождя температура воздуха немного снизится.
Циклон, перемещающийся с юга, обусловит кратковременные грозовые дожди. По области возможен град, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 41%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +24°...+22°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Народные приметы. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Интересно, что первых в мире «туристов» отправили любоваться пейзажами, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажность:
давление:
ветер: