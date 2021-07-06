День поцелуев и ночь на Ивана Купала: приметы и запреты 6 июля

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
Праздник поцелуев придумали в Великобритании, а два десятка лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций.
Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки (За самый долгий поцелуй, за самый красивый поцелуй, за страстный поцелуй, и др.). Итак, дерзайте, устанавливайте «поцелуйные рекорды»!
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Ближе к ночи встречаем Ивана Купала – народный языческий праздник, отмечаемый в России, Белоруссии и Украине в дни летнего солнцестояния.
Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. В некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину для защиты ее от мора. В купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и болезни. Молодежь и дети, напрыгавшись через костры, устраивали шумные веселые игры и бег наперегонки. Обязательно играли в горелки. По поверьям крестьян, в купальскую, самую короткую ночь, нельзя спать, так как оживает и становится особенно активной всякая нечисть – ведьмы, оборотни, русалки, змеи, колдуны, домовые, водяные, лешие.
Короче, это наш славянский Хеллоуин.
А героем растительного мира в Иванов день был папоротник, с которым повсеместно связывали предания о кладах. Папоротник в эту ночь раскрывается сильным, огненно-красным (издали малиновым), слегка мерцающим цветом и дает возможность нашедшему его угадывать будущее. Только с цветком папоротника, раскрывающимся всего на несколько мгновений в полночь на Иванов день, можно видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились.
Также в этот день...
1687 – Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения. Яблочко аукнулось…
1785 – доллар стал национальной валютой США.
1885 – Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. 9-летний Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством. Он на всю жизнь сохранил благодарность своему спасителю, до конца своих дней проработав сторожем в Институте Пастера и ухаживая за могилой ученого. После вторжения гитлеровских войск во Францию в 1940 году Мейстер предпочел покончить с собой, чем позволить нацистским мародерам надругаться над могилой Пастера.
1901 – родилась Фрида Кало, мексиканская художница.
1904 – родилась Татьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
1905 – впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера.
1925 – родился Билл Хейли (настоящее имя Уильям Джон Клифтон Хейли-младший), американский исполнитель, с которого пошел отсчет эры рок-н-ролла.
1935 – родился Далай-лама XIV, буддистский духовный лидер.
1937 – родилась Ада Роговцева, актриса театра и кино (фильмы «Вечный зов», «Овод»).
1943 – родился Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА «Самоцветы».
1946 – родился Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, сценарист и режиссер.
1948 – родилась Натали Бай, французская киноактриса.
1951 – родился Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии Оскар.
1957 – на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 17-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни.
1958 – торжественно открыт Национальный Экспоцентр Украины («ВДНХ»).
1975 – родился Кертис Джексон (50 cent), американский рэпер, актер, предприниматель, исполнительный продюсер.
1994 – на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».
2003 – с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов – кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.
Именины отмечают: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Интересно, что первых в мире «туристов» отправили любоваться пейзажами, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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