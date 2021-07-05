05.07.2021 20:51
В Харькове задержан Олег Ширяев (фото)
О происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, в Харькове задержан Олег Ширяев.
По информации
руководителя центрального штаба политической партии «Национальный корпус» Максим Жорина, он может быть причастен в покушении на убийство Артема Мошенского.
Информацию о задержании Олега Ширяева журналистам Суспільне Харків
5 июля подтвердил глава Нацполиции Харьковщины Андрей Рубель.
По его словам, задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска. В чем подозревают Ширяева и о каком деле идет речь, Рубль не уточнил.
Шесть дней назад на Салтовке стреляли в представителя Нацкорпуса. Пострадавший находится в тяжелейшем состоянии. Сегодня, 5 июля, Артема Мошенского подключили к аппарату иссуственной вентиляции легких.
Напомним, Олег Ширяев - один из основателей движения «Східний корпус», командир роты особого назначения «Східний корпус», майор милиции. В августе 2015 уволился из рядов МВД и начал общественную и политическую деятельность. В августе 2020 Ширяев стал куратором движения «Патриоты - за жизнь», которое в июне 2020 года представил народный депутат от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о первых версиях в отношении произошедшего покушения
на Артема Мошенского.
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