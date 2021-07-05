05.07.2021 20:22

ДТП: В Харькове лодка врезалась в машину (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове необычное дорожно-транспортное происшествие.

Внезапная авария произошла на улице Ивана Камышева.

У автомобиля, который вез лодку, плавсредство неожиданно оторвалось.

При этом, чрезвычайное происшествие случилось на полной скорости машины.

В результате лодка влетела в едущий по встречной полосе автомобиль.



Владелец скрылся на авто, оставив лодку на дороге.

Задержали его через 15 минут во дворах.