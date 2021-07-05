ДТП: В Харькове лодка врезалась в машину (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове необычное дорожно-транспортное происшествие.
Внезапная авария произошла на улице Ивана Камышева.
У автомобиля, который вез лодку, плавсредство неожиданно оторвалось.
При этом, чрезвычайное происшествие случилось на полной скорости машины.
В результате лодка влетела в едущий по встречной полосе автомобиль.
Владелец скрылся на авто, оставив лодку на дороге.
Задержали его через 15 минут во дворах.
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