05.07.2021 19:27

Харьковский теннисист вошел в книгу Рекордов Гиннесса (фото)

Церемония вручения сертификата "Guinness World Records" состоится на "Уникорте" в Харькове.



//unicourt.com.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт теннисного клуба "Уникорт", харьковский теннисист Леонид Станиславский получит награду как самый сильный теннисист планеты в возрастной категории 90+.

В свои 97 лет ветеран в родном клубе готовится к очередному Чемпионату мира и стабильно тренируется трижды в неделю.

Играть нашему ветерану приходилось с игроками младше его на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его рвению и азарту Международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из харьковских спортсменов в синхронном плавании, легкой и тяжелой атлетике, боксе, фехтовании, теннисе и настольном теннисе выступит на Олимпиаде в Токио.