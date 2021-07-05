Харьковский теннисист вошел в книгу Рекордов Гиннесса (фото)

Церемония вручения сертификата "Guinness World Records" состоится на "Уникорте" в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт теннисного клуба "Уникорт", харьковский теннисист Леонид Станиславский получит награду как самый сильный теннисист планеты в возрастной категории 90+.
В свои 97 лет ветеран в родном клубе готовится к очередному Чемпионату мира и стабильно тренируется трижды в неделю.
Играть нашему ветерану приходилось с игроками младше его на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его рвению и азарту Международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из харьковских спортсменов в синхронном плавании, легкой и тяжелой атлетике, боксе, фехтовании, теннисе и настольном теннисе выступит на Олимпиаде в Токио.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Интересно, что первых в мире «туристов» отправили любоваться пейзажами, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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