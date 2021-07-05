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05.07.2021  19:27   

Харьковский теннисист вошел в книгу Рекордов Гиннесса (фото)

Церемония вручения сертификата "Guinness World Records" состоится на "Уникорте" в Харькове.


//unicourt.com.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт теннисного клуба "Уникорт", харьковский теннисист Леонид Станиславский получит награду как самый сильный теннисист планеты в возрастной категории 90+.

В свои 97 лет ветеран в родном клубе готовится к очередному Чемпионату мира и стабильно тренируется трижды в неделю.

Играть нашему ветерану приходилось с игроками младше его на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его рвению и азарту Международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+.

Харьковский теннисист Леонид Станиславский вошел в книгу Рекордов Гиннесса. Спорт Харьков

Напомним, ранее мы писали о том, кто из харьковских спортсменов в синхронном плавании, легкой и тяжелой атлетике, боксе, фехтовании, теннисе и настольном теннисе выступит на Олимпиаде в Токио.

Источник:   Сайт ТК Уникорт
 Тэги:  теннис, рекорд гиннессса, харьков, станиславский, уникорт
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