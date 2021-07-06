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06.07.2021  12:00   

Проголосуй за лучшее название для "Карты харьковчанина"!

В Харькове продолжают реализовать проект "Карта харьковчанина". На данном этапе на всеобщее голосование вынесли название данной карты.

Открыто голосование за выбор лучшего названия для Карты харьковчанина!
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Портал Харьковчанина. Будущее название карточек в ваших руках! Проголосуйте за лучшее, на Ваш взгляд, название, и уже осенью именно Вы станете обладателем карточки с именно таким названием, - говорится в сообщении.
 
Организаторы проекта предлагают выбрать из следующих вариантов:
 
  • X-card
  • Xcard
  • Kh-card
  • KH-card
  • kartka_kh
  • Kharkiv.card
  • Kartka.KH
  • KHARKIV.card
  • KHARKIV.kartka
 
Голосование доступно по этой ссылке до 10 июля.
 
Напомним, у “Карты харьковчанина” уже 200 партнеров. Особенно активно сейчас подключается к проекту бизнес, ориентированный на молодежь.
Источник:   Портал Харьковчанина
 Тэги:  карта харьковчанина
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