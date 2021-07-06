Проголосуй за лучшее название для "Карты харьковчанина"!

В Харькове продолжают реализовать проект "Карта харьковчанина". На данном этапе на всеобщее голосование вынесли название данной карты.
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Вторник будет облачным. После ночного дождя температура воздуха немного снизится.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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