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18.05.2021  11:29   

Дорогу в Сковородиновку под Харьковом наконец-то ремонтируют (ФОТО)

Дорога местного значения, ведущая в Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды, попала в президентскую программу «Большое строительство».

дорога на сковородиновку

В этом году начат ремонт 16-километровой дороги местного значения С211322 «Сковородиновка – Гуриновка – Ольшанское», сообщает РЕДПОСТ со сылкой на ГП «Дороги Харьковщины»,

Планы на год – восстановить и заасфальтировать дорожное покрытие на 3-километровом участке от дороги государственного значения Т-21-13 «Золочев - Максимовка» в направлении села Сковородиновка.

дорога на сковородиновку

Сейчас идет фрезеровка старого слоя покрытия. Затем будут выполняться работы по частичному усилению основы щебеночно-песчаной смесью, укладке выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплению обочин, замене бортового камня, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков.

дорога на сковородиновку

Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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