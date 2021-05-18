18.05.2021 11:29

Дорогу в Сковородиновку под Харьковом наконец-то ремонтируют (ФОТО)

Дорога местного значения, ведущая в Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды, попала в президентскую программу «Большое строительство».

В этом году начат ремонт 16-километровой дороги местного значения С211322 «Сковородиновка – Гуриновка – Ольшанское», сообщает РЕДПОСТ со сылкой на ГП «Дороги Харьковщины»,



Планы на год – восстановить и заасфальтировать дорожное покрытие на 3-километровом участке от дороги государственного значения Т-21-13 «Золочев - Максимовка» в направлении села Сковородиновка.





Сейчас идет фрезеровка старого слоя покрытия. Затем будут выполняться работы по частичному усилению основы щебеночно-песчаной смесью, укладке выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплению обочин, замене бортового камня, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков.