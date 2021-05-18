Дорога местного значения, ведущая в Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды, попала в президентскую программу «Большое строительство».
В этом году начат ремонт 16-километровой дороги местного значения С211322 «Сковородиновка – Гуриновка – Ольшанское», сообщает РЕДПОСТ со сылкой на ГП «Дороги Харьковщины»,
Планы на год – восстановить и заасфальтировать дорожное покрытие на 3-километровом участке от дороги государственного значения Т-21-13 «Золочев - Максимовка» в направлении села Сковородиновка.
Сейчас идет фрезеровка старого слоя покрытия. Затем будут выполняться работы по частичному усилению основы щебеночно-песчаной смесью, укладке выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплению обочин, замене бортового камня, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков.
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В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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