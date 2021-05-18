18.05.2021 11:07

В Харькове задержали наркокурьера, который вез наркотики через всю Украину

Ленинский районный суд Харькова признал виновным мужчину по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта (ч. 3 ст. 309 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что 56-летний мужчина в декабре прошлого года приобрел на одесском рынке "7-й километр" наркотики для личного употребления. В тот же день, в съемной комнате киевского общежития, он расфасовал наркотические вещества по пакетикам.

Позже, 17 декабря он прибыл в Харьков, прихватив с собой все те же пакеты с наркотиками. В вестибюле станции метро "Южный вокзал" на сумку мужчины среагировал служебный пес. На вопрос везет ли тот что-либо противозаконное, мужчина ответил утвердительно и пояснил, что имеет при себе героин и каннабис.

Во время следственных действий наркотические вещества были изъяты. В дальнейшем мужчина был задержан в порядке ст.208 УК Украины.



На исследование изъяты объекты, которые согласно заключению эксперта являются особо опасным наркотическим средством, оборот которого запрещен - героином, общая масса составляет: 18,500 г, масса героина составляет 11,711 г, и особенно опасным наркотическим средством - каннабисом, массой 169,608 г.

Ранее РЕДПОСТ писал, что житель Николаева прибыл в Харьков, чтобы сбывать психотропные вещества и наркотические средства. Указанный мужчина хранил заранее расфасованные психотропы и наркотики, которые в дальнейшем распространял по городу через так называемые «закладки».



