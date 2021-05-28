28.05.2021 13:11

Медики скорой вернули к жизни 86-летнюю женщину под Харьковом

В Богодухове бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде.

27 мая слаженная работа бригады экстренной медпомощи спасла еще одну жизнь, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В службу 103 поступил вызов к 86-летней жительнице города Богодухова. Когда медики бригады ЭМП 1601 в составе врача И. Карпуся, медсестры Н. Тыквы и водителя А. Удовиченко приехали на вызов, у пациентки в результате острого инфаркта миокарда произошла клиническая смерть.

Врачи скорой немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Помощь оказалась успешной, сердечно-легочная деятельность больной возобновилась, бабушка «вернулась к жизни».

После этого пожилую женщину госпитализировали в больницу.

Напомним, 11 мая в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали о двух удачных реанимациях на выезде.

Также в последнее время участились случаи родов в машине скорой помощи по пути в больницу. Так, 11 мая в Валковском районе в автомобиле скорой родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см. А за ночную смену на 9 марта бригада 2101 Нововодолажского отделения дважды за ночь приняла роды по пути в больницу.

