В Богодухове бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде.
27 мая слаженная работа бригады экстренной медпомощи спасла еще одну жизнь, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В службу 103 поступил вызов к 86-летней жительнице города Богодухова. Когда медики бригады ЭМП 1601 в составе врача И. Карпуся, медсестры Н. Тыквы и водителя А. Удовиченко приехали на вызов, у пациентки в результате острого инфаркта миокарда произошла клиническая смерть.
Врачи скорой немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Помощь оказалась успешной, сердечно-легочная деятельность больной возобновилась, бабушка «вернулась к жизни».
После этого пожилую женщину госпитализировали в больницу.
Напомним, 11 мая в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали о двух удачных реанимациях на выезде.
Также в последнее время участились случаи родов в машине скорой помощи по пути в больницу. Так, 11 мая в Валковском районе в автомобиле скорой родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см. А за ночную смену на 9 марта бригада 2101 Нововодолажского отделения дважды за ночь приняла роды по пути в больницу.
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
влажность:
давление:
ветер: