Жительница области родила по дороге в больницу

Бригада скорой помощи в Харьковской области приняла роды прямо в автомобиле.
Девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см родилась в специализированном автомобиле ЭМП, при обслуживании вызова, который поступил 11 мая 00:55 в Валковском районе Харьковской области.
Во время госпитализации беременной в лечебное учреждение у женщины начался второй период родов, после чего бригада ЭМП 1704, согласно протоколу оказания медпомощи, сразу остановила авто и начала оказывать акушерскую помощь на месте родов.
После оказанной акушерской помощи, роженицу, вместе с новорожденным ребенком госпитализировали в лечебное учреждение.
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