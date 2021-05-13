13.05.2021 11:53

Жительница области родила по дороге в больницу

Бригада скорой помощи в Харьковской области приняла роды прямо в автомобиле.

Девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см родилась в специализированном автомобиле ЭМП, при обслуживании вызова, который поступил 11 мая 00:55 в Валковском районе Харьковской области.

Во время госпитализации беременной в лечебное учреждение у женщины начался второй период родов, после чего бригада ЭМП 1704, согласно протоколу оказания медпомощи, сразу остановила авто и начала оказывать акушерскую помощь на месте родов.



После оказанной акушерской помощи, роженицу, вместе с новорожденным ребенком госпитализировали в лечебное учреждение.