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13.05.2021  11:53   

Жительница области родила по дороге в больницу

Бригада скорой помощи в Харьковской области приняла роды прямо в автомобиле.

Девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см родилась в специализированном автомобиле ЭМП, при обслуживании вызова, который поступил 11 мая 00:55 в Валковском районе Харьковской области.

Во время госпитализации беременной в лечебное учреждение у женщины начался второй период родов, после чего бригада ЭМП 1704, согласно протоколу оказания медпомощи, сразу остановила авто и начала оказывать акушерскую помощь на месте родов.

После оказанной акушерской помощи, роженицу, вместе с новорожденным ребенком госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  роды, скорая, харьков
 
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