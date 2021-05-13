Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 мая было устранено восемь повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Гуданова, 13, б-р Академика Юрьева, 17/1, пер. Шаповаловский, 8, просп. Победы, 77-б, просп. Людвига Свободы, 42-б, ул. Ивановская, 29-31, ул. Отакара Яроша, 55-а, просп. Победы, 68-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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