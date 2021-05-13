13.05.2021 11:21

Больше чем забава: чем полезны ролики и что учитывать при их выборе

Для многих ролики — просто развлечение. Но, помимо эмоционального удовлетворения, катание приносит еще и большую пользу для здоровья. Чем так полезны роликовые коньки и как их правильно выбирать, читайте в нашей статье.

В чем же польза

По эффективности воздействия на организм катание на роликах не уступает езде на велосипеде и бегу трусцой. Это полноценная аэробная тренировка, которая имеет массу преимуществ перед другими видами физической активности. Среди главных положительных воздействий на организм:

укрепление икроножных мышц, поясницы, ягодиц и голеностопа;

нормализация работы сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, усиление кровообращения, повышение тонуса сосудов;

тренировка вестибулярного аппарата, улучшение координации движений и подвижности суставов;

развитие гибкости, пластичности и становление красивой осанки;

выработка в организме эндорфина — гормона счастья.

Во время катания на роликах работают почти все группы мышц. Особенно активны внутренние мышцы бедра и ягодиц, которые в обычной жизни практически не задействованы. Уже через 1 час неспешной езды сжигается около 400 ккал, поэтому ролики рекомендованы тем, кто мечтает похудеть.

Подходят ли ролики детям

Езда на роликовых коньках рекомендована и взрослым, и подросткам, и даже малышам. Главное правило катания: надевать защиту (наколенники, налокотники, шлем) и соблюдать требования безопасности. Помимо всех положительных воздействий на организм, ролики помогают ребенку развить чувство баланса, стать более гибким, грациозным и выносливым. Катание на открытых площадках в теплое время года повышает иммунитет, закаляет и в целом укрепляет детский организм.

Модели для взрослых и малышей

Для прогулочного катания взрослым подойдут обычные ролики для отдыха (recreation) или для фитнеса (fitness). Другие модели взрослых роликовых коньков (скоростные, трюковые и хоккейные) рассчитаны на профессионалов.

Ролики для отдыха (recreation) — низкоскоростные, поэтому оптимальны для новичков. Такие коньки представляют собой обычные ботинки с пластиковой рамой с небольшими колесами. Они легкие в управлении и недорогие.

Ролики для фитнеса оснащаются скоростными подшипниками и быстрой шнуровкой. Они легкие, красивые и маневренные. На фитнес-роликах можно научиться несложным трюкам и танцам, но новичку удержаться на них сложно.

Детские ролики разделяются на квады (двухполосные) и инлайны (однополосные). Первые предназначены для самых маленьких роллеров. Это четырехколесные коньки, легкие, надежные, устойчивые и несложные в управлении. Их подвид — трехколесные ролики — идеальны для старших дошколят, так как они быстрее и маневреннее. Детям, которые уже уверенно стоят на коньках, подойдут инлайны — однополосные коньки с тремя или четырьмя колесами. Для опытных роллеров-подростков предназначены трюковые фрискейт-модели.

Что еще учесть при выборе

Выбирая ролики, обращайте внимание на размер ботинка: он должен идеально соответствовать длине стопы и полноте ноги. Особенно это касается детских роликов, которые никогда нельзя приобретать на вырост. Ботинок должен быть жестким и четко фиксировать ногу, не давая голеностопу клониться вбок, что чревато вывихом. При этом вперед нога должна клониться свободно.

Колеса в роликах для начинающих должны быть небольшими, так как чем больше их диаметр, тем скоростнее и, соответственно, сложнее в управлении модель.

Роликовые прогулки — отличный выбор активного отдыха для всей семьи. Катайтесь с удовольствием!