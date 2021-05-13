Больше чем забава: чем полезны ролики и что учитывать при их выборе

Для многих ролики — просто развлечение. Но, помимо эмоционального удовлетворения, катание приносит еще и большую пользу для здоровья. Чем так полезны роликовые коньки и как их правильно выбирать, читайте в нашей статье.
По эффективности воздействия на организм катание на роликах не уступает езде на велосипеде и бегу трусцой. Это полноценная аэробная тренировка, которая имеет массу преимуществ перед другими видами физической активности. Среди главных положительных воздействий на организм:
Во время катания на роликах работают почти все группы мышц. Особенно активны внутренние мышцы бедра и ягодиц, которые в обычной жизни практически не задействованы. Уже через 1 час неспешной езды сжигается около 400 ккал, поэтому ролики рекомендованы тем, кто мечтает похудеть.
Езда на роликовых коньках рекомендована и взрослым, и подросткам, и даже малышам. Главное правило катания: надевать защиту (наколенники, налокотники, шлем) и соблюдать требования безопасности. Помимо всех положительных воздействий на организм, ролики помогают ребенку развить чувство баланса, стать более гибким, грациозным и выносливым. Катание на открытых площадках в теплое время года повышает иммунитет, закаляет и в целом укрепляет детский организм.
Для прогулочного катания взрослым подойдут обычные ролики для отдыха (recreation) или для фитнеса (fitness). Другие модели взрослых роликовых коньков (скоростные, трюковые и хоккейные) рассчитаны на профессионалов.
Ролики для отдыха (recreation) — низкоскоростные, поэтому оптимальны для новичков. Такие коньки представляют собой обычные ботинки с пластиковой рамой с небольшими колесами. Они легкие в управлении и недорогие.
Ролики для фитнеса оснащаются скоростными подшипниками и быстрой шнуровкой. Они легкие, красивые и маневренные. На фитнес-роликах можно научиться несложным трюкам и танцам, но новичку удержаться на них сложно.
Детские ролики разделяются на квады (двухполосные) и инлайны (однополосные). Первые предназначены для самых маленьких роллеров. Это четырехколесные коньки, легкие, надежные, устойчивые и несложные в управлении. Их подвид — трехколесные ролики — идеальны для старших дошколят, так как они быстрее и маневреннее. Детям, которые уже уверенно стоят на коньках, подойдут инлайны — однополосные коньки с тремя или четырьмя колесами. Для опытных роллеров-подростков предназначены трюковые фрискейт-модели.
Выбирая ролики, обращайте внимание на размер ботинка: он должен идеально соответствовать длине стопы и полноте ноги. Особенно это касается детских роликов, которые никогда нельзя приобретать на вырост. Ботинок должен быть жестким и четко фиксировать ногу, не давая голеностопу клониться вбок, что чревато вывихом. При этом вперед нога должна клониться свободно.
Колеса в роликах для начинающих должны быть небольшими, так как чем больше их диаметр, тем скоростнее и, соответственно, сложнее в управлении модель.
Роликовые прогулки — отличный выбор активного отдыха для всей семьи. Катайтесь с удовольствием!
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