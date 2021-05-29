Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове и области разыскивают двух сестер (ФОТО)
29.05.2021  16:00   

В Харькове и области разыскивают двух сестер (ФОТО)

В селе Бригадировка Изюмского района разыскивают 39-летних Аллу и Светлану Коршуновых, которые пропали без вести 27 мая.

Под Харьковом без вести пропали 39-летние Алла и Светлана Коршуновы

Алла и Светлана 27 мая вместе вышли из дома в селе Бригадировка, и с того момента их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы Аллы (на фото слева): рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза светлые.

Была одета в кремовый свитер в широкую бледную серо-зеленую полоску, светло-голубые штаны.

Приметы Светланы (на фото справа): рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза светлые.

Была одета в белую футболку с длинным рукавом, черным орнаментом и надписью Gorgeous, черные штаны. При себе возможна сумка темного цвета с вещами.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Аллы и Светланы или вы где-либо их видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Под Харьковом без вести пропали 39-летние Алла и Светлана Коршуновы


 

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Криминал и происшествия Внимание, розыск: в военном городке под Харьковом пропал мужчина с татуировкой льва (ФОТО) 24.05 Криминал и происшествия В Харькове и области разыскивают 16-летнего подростка (ФОТО) 20.05 Общество Внимание: фотографии спасают жизнь!
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 