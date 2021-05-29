В селе Бригадировка Изюмского района разыскивают 39-летних Аллу и Светлану Коршуновых, которые пропали без вести 27 мая.
Алла и Светлана 27 мая вместе вышли из дома в селе Бригадировка, и с того момента их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы Аллы (на фото слева): рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза светлые.
Была одета в кремовый свитер в широкую бледную серо-зеленую полоску, светло-голубые штаны.
Приметы Светланы (на фото справа): рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза светлые.
Была одета в белую футболку с длинным рукавом, черным орнаментом и надписью Gorgeous, черные штаны. При себе возможна сумка темного цвета с вещами.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Аллы и Светланы или вы где-либо их видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
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