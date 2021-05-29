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29.05.2021  16:27   

На лечение ребенка нужно 2 миллиона: харьковские спасатели призывают помочь

Работники ГСЧС бросили клич по всей Украине: на лечение 2-летней дочки сапера группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Алексея Шевчика нужно собрать больше двух миллионов долларов.

Благотворительная акция Спасти Алису Шевчик проводится по всей Украине

К Международному дню защиты детей спасатели устроили Всеукраинскую благотворительную акцию «Спасти Алису Шевчик», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.

Двухлетняя Алиса с первого месяца своей жизни борется с редким заболеванием. Девочке поставили диагноз «Спинальная мышечная атрофия», тип 1 (болезнь Верднига - Гофмана), аутосомно-рецессивный тип наследования. Поэтому спасатели всей Украины в этот день объединили усилия, чтобы помочь собрать средства на ее спасение.

На спасительный укол, что поможет маленькой Алисе Шевчик преодолеть страшный диагноз СМА 1 типа, необходимо собрать больше 2 млн. долларов.

29 мая в Украине прошла масштабная благотворительная акция по сбору средств, в которой приняли участие спасатели всех областей Украины..

Спасатели Харьковщины по время празднования Международного дня защиты детей в городском парке Люботина устроили презентацию пожарной техники, во время которой рассказывали историю маленькой Алисы и предоставляли информацию о том, как ей можно помочь.



Сотрудники ДСНС надеются, что вместе удастся собрать необходимую сумму на лечение Алисы и призывают всех неравнодушных помочь маленькой девочке.

Реквизиты, по которым можно перечислить средства для Алисы:

ПриватБанк - 4149 4391 0232 9996
(Шевчик Галина Вікторівна)
 
Monobank - 5375 4141 0823 2736
(Шевчик Галина Вікторівна)
 
ПУМБ - 4314 1401 0266 0575
UA983348510000026204112937992
(Шевчик Галина Вікторівна)
 
Укрсиббанк - 5354 3230 9182 2533
UA933510050000026209808889427
(Шевчик Олексій Юрійович)

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  сбор средств, харьков
 
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