Благотворительная акция Спасти Алису Шевчик проводится по всей Украине

Работники ГСЧС бросили клич по всей Украине: на лечение 2-летней дочки сапера группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Алексея Шевчика нужно собрать больше двух миллионов долларов.
К Международному дню защиты детей спасатели устроили Всеукраинскую благотворительную акцию «Спасти Алису Шевчик», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.
Двухлетняя Алиса с первого месяца своей жизни борется с редким заболеванием. Девочке поставили диагноз «Спинальная мышечная атрофия», тип 1 (болезнь Верднига - Гофмана), аутосомно-рецессивный тип наследования. Поэтому спасатели всей Украины в этот день объединили усилия, чтобы помочь собрать средства на ее спасение.
На спасительный укол, что поможет маленькой Алисе Шевчик преодолеть страшный диагноз СМА 1 типа, необходимо собрать больше 2 млн. долларов.
29 мая в Украине прошла масштабная благотворительная акция по сбору средств, в которой приняли участие спасатели всех областей Украины..
Спасатели Харьковщины по время празднования Международного дня защиты детей в городском парке Люботина устроили презентацию пожарной техники, во время которой рассказывали историю маленькой Алисы и предоставляли информацию о том, как ей можно помочь.
Сотрудники ДСНС надеются, что вместе удастся собрать необходимую сумму на лечение Алисы и призывают всех неравнодушных помочь маленькой девочке.
Реквизиты, по которым можно перечислить средства для Алисы:
ПриватБанк - 4149 4391 0232 9996
(Шевчик Галина Вікторівна)
Monobank - 5375 4141 0823 2736
(Шевчик Галина Вікторівна)
ПУМБ - 4314 1401 0266 0575
UA983348510000026204112937992
(Шевчик Галина Вікторівна)
Укрсиббанк - 5354 3230 9182 2533
UA933510050000026209808889427
(Шевчик Олексій Юрійович)
И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
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