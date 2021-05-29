Благотворительная акция Спасти Алису Шевчик проводится по всей Украине

29.05.2021 16:27

На лечение ребенка нужно 2 миллиона: харьковские спасатели призывают помочь

Работники ГСЧС бросили клич по всей Украине: на лечение 2-летней дочки сапера группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Алексея Шевчика нужно собрать больше двух миллионов долларов.

К Международному дню защиты детей спасатели устроили Всеукраинскую благотворительную акцию «Спасти Алису Шевчик», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ГСЧС.

Двухлетняя Алиса с первого месяца своей жизни борется с редким заболеванием. Девочке поставили диагноз «Спинальная мышечная атрофия», тип 1 (болезнь Верднига - Гофмана), аутосомно-рецессивный тип наследования. Поэтому спасатели всей Украины в этот день объединили усилия, чтобы помочь собрать средства на ее спасение.



На спасительный укол, что поможет маленькой Алисе Шевчик преодолеть страшный диагноз СМА 1 типа, необходимо собрать больше 2 млн. долларов.



29 мая в Украине прошла масштабная благотворительная акция по сбору средств, в которой приняли участие спасатели всех областей Украины..



Спасатели Харьковщины по время празднования Международного дня защиты детей в городском парке Люботина устроили презентацию пожарной техники, во время которой рассказывали историю маленькой Алисы и предоставляли информацию о том, как ей можно помочь.







Сотрудники ДСНС надеются, что вместе удастся собрать необходимую сумму на лечение Алисы и призывают всех неравнодушных помочь маленькой девочке.

Реквизиты, по которым можно перечислить средства для Алисы:

ПриватБанк - 4149 4391 0232 9996

(Шевчик Галина Вікторівна)



Monobank - 5375 4141 0823 2736

(Шевчик Галина Вікторівна)



ПУМБ - 4314 1401 0266 0575

UA983348510000026204112937992

(Шевчик Галина Вікторівна)



Укрсиббанк - 5354 3230 9182 2533

UA933510050000026209808889427

(Шевчик Олексій Юрійович)