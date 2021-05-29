29.05.2021 17:23

Александр Ярославский раскрыл секреты возрождения «Металлиста» в новом сезоне

В субботу, 19 мая, перед последней игрой «Металла» во Второй лиге Александ Ярославский сделал заявление о будущем харьковской футбольной команды.



// ФК МЕТАЛЛИСТ

Какой будет харьковская футбольная команда в новом сезоне, перед матчем «Металл» – «Кривбасс», рассказали исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и президент ФК «Металлист» Александр Ярославский, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Игорь Терехов поздравил всех болельщиков с историческим днем, когда возрождается команда «Металлист» Харьков.



«Только благодаря вам, благодаря Александру Ярославскому, мы вместе», – сказал он.

По словам и.о. мэра города, этого события город ждал долгие годы.



«Мы долгие годы ждали этого события, Металлист будет победителем, будет выигрывать Еврокубки, и мы вместе будем побеждать», – добавил Игорь Терехов.





Главный секрет возрождения «Металлиста» Александр Ярославский раскрыл в начале своего спитча.

«Харьков – это «Металлист», а «Металлист» – это Харьков», – сказал он.

По словам Александра Ярославского, перед «Металлистом» стоит одна задача - это Еврокубки.

«Мы достойно прошли Вторую лигу, думаю, так же пробежим и Первую, и тогда, Премьер-лига, трепещи, Европа, жди нас», – раскрыл план Александр Ярославский.

Экс-президент «желто-синих» представил нынешний «Металл» как «Металлист» и коснулся темы планов. По его словам, 10 июня депутаты облсовета и горсовета решат вопрос о передаче «Металлиста» в собственность города, и первоочердной задачей станет восстановление инфрастуктуры клуба.

Также обновленный клуб в июне ждут новые трансферы.

«Мы подписали обалденного центрального нападающего и двух бразильских полузащитников. Когда я говорил, что нас ждет новая команда, это не значит, что нынешнее наши игроки будут заменены. Мы просто добавим классных игроков к классным игрокам «Металла». Нас ждет увлекательное путешествие уже не с «Металлом», а с «Металлистом», – заявил Ярославский.

Напомним, сегодня перед матчем футбольные болельщики отпраздновали возрождение команды «Металлист» – фаер-шоу на площади Свободы и маршем из центра на стадион «Металлист».