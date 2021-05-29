В субботу, 19 мая, перед последней игрой «Металла» во Второй лиге Александ Ярославский сделал заявление о будущем харьковской футбольной команды.
Какой будет харьковская футбольная команда в новом сезоне, перед матчем «Металл» – «Кривбасс», рассказали исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и президент ФК «Металлист» Александр Ярославский, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Игорь Терехов поздравил всех болельщиков с историческим днем, когда возрождается команда «Металлист» Харьков.
«Только благодаря вам, благодаря Александру Ярославскому, мы вместе», – сказал он.
По словам и.о. мэра города, этого события город ждал долгие годы.
«Мы долгие годы ждали этого события, Металлист будет победителем, будет выигрывать Еврокубки, и мы вместе будем побеждать», – добавил Игорь Терехов.
Главный секрет возрождения «Металлиста» Александр Ярославский раскрыл в начале своего спитча.
«Харьков – это «Металлист», а «Металлист» – это Харьков», – сказал он.
По словам Александра Ярославского, перед «Металлистом» стоит одна задача - это Еврокубки.
«Мы достойно прошли Вторую лигу, думаю, так же пробежим и Первую, и тогда, Премьер-лига, трепещи, Европа, жди нас», – раскрыл план Александр Ярославский.
Экс-президент «желто-синих» представил нынешний «Металл» как «Металлист» и коснулся темы планов. По его словам, 10 июня депутаты облсовета и горсовета решат вопрос о передаче «Металлиста» в собственность города, и первоочердной задачей станет восстановление инфрастуктуры клуба.
Также обновленный клуб в июне ждут новые трансферы.
«Мы подписали обалденного центрального нападающего и двух бразильских полузащитников. Когда я говорил, что нас ждет новая команда, это не значит, что нынешнее наши игроки будут заменены. Мы просто добавим классных игроков к классным игрокам «Металла». Нас ждет увлекательное путешествие уже не с «Металлом», а с «Металлистом», – заявил Ярославский.
Напомним, сегодня перед матчем футбольные болельщики отпраздновали возрождение команды «Металлист» – фаер-шоу на площади Свободы и маршем из центра на стадион «Металлист».
И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
влажность:
давление:
ветер: