28.12.2021 16:35 Виталий Хиневич

Стало известно, как проводят свой досуг украинцы

Социологи выяснили, как любят проводить свободное от работы время жители страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что больше всего украинцы любят смотреть фильмы и заниматься приготовлением любимых блюд. Около 40% граждан относительно часто во время досуга употребляют алкоголь, в это же время 20% не делают этого.

Треть занимается физкультурой или фитнесом. Предпочтение йоге отдают 4% украинцев. Любят отдыхать за просмотром спортивных матчей четверть граждан, при этом 5% вдобавок к этому делают ставки на спорт.

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40% украинцев играли в различные игры, чаще всего на своем смартфоне, несколько меньше на компьютере и 5% играли в боулинг или бильярд.

Треть жителей Украины любят ходить по магазинам и выбирать одежду или устраивать пикники. Значительно меньше посещали концерты, театры, кинотеатры и музеи.

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