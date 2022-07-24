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24.07.2022  20:55   Дмитрий Колоней

Стало відомо скільки платять українським біженцям за кордоном

Названо зарплати співвітчизників, які виїхали закордон, рятуючись від війни.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Вusiness UA, українські біженці в ЄС одержують:
  • не менше 28,4 тис. грн (за умови повної зайнятості).
  • майже кожен четвертий роботодавець пропонує від 52,5 тис. грн.
  • лише у 21% вакансій середня зарплата вказана у розмірі 76,5 тис. грн.
  • від 100 тис. грн пропонують у 13% відкритих для українських біженців вакансій. І незважаючи на те, що біженці одержують менше місцевих жителів, у середньому вони можуть заробляти втричі більше, ніж в Україні.

Пропозиції: 

  1. Третину пропозицій відкрито у сфері ІТ із середньою зарплатою 86 700 грн.
  2. На другому місці за запитом (25% вакансій) знаходяться продавці, касири та менеджери з продажу. Таким спеціалістам роботодавці готові платити у середньому 50 700 грн.
  3. До того ж, цінуються за кордоном фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR, яким пропонують 82 400 грн зарплати.
 
Майже чверть (24%) пропозицій припадає на Польщу. У сусідній країні вже затвердили нормативну базу, щоб спростити та прискорити процес працевлаштування іноземців. Влітку більше роботи з’явилося у готельно-ресторанній галузі та сільському господарстві. Також багато вакансій на підприємствах харчової галузі, легкої промисловості, у сфері транспорту та логістики, на будівництві.
 
Источник:   Вusiness UA
 Тэги:  беженцы, зарплата, польша, украина
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