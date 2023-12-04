    
Главная Новини Харкова Влада Систему цивільного захисту населення посилили у Харкові
04.12.2023  17:53   Рита Парфенова

Систему цивільного захисту населення посилили у Харкові

Створено міську субланку задля забезпечення належного рівня цивільного захисту харків’ян.


Фото з відкритих джерел

Рішення про створеня міської субланки схвалили 4 грудня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, повідомляє РЕДПОСТ.

У Департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту зазначили, що основною метою створення такої складової частини ланки територіальної підсистеми є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій міста в мирний час та в особливий період.

До міської субланки входять органи управління міста та його районів, підпорядковані їм сили цивільного захисту, організації комунальної форми власності, а також інші структури, в повноваженнях яких - захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що  сучасна система оповіщення з’явиться в місті Харкові упродовж 2024 року.






 

Источник:   ХМР
 Тэги:  цивільний захіст, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 