Систему цивільного захисту населення посилили у Харкові

Створено міську субланку задля забезпечення належного рівня цивільного захисту харків’ян.
Рішення про створеня міської субланки схвалили 4 грудня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, повідомляє РЕДПОСТ.
У Департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту зазначили, що основною метою створення такої складової частини ланки територіальної підсистеми є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій міста в мирний час та в особливий період.
До міської субланки входять органи управління міста та його районів, підпорядковані їм сили цивільного захисту, організації комунальної форми власності, а також інші структури, в повноваженнях яких - захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.
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