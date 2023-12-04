Встановлено розмір допомоги на поховання у Харкові

Схвалено проєкт про встановлення розміру допомоги на поховання особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
Відповідне рішення прийнято 4 грудня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, повідомляє РЕДПОСТ.
Матеріальна допомога становитиме не більше 1942 грн з урахуванням вартості ритуальних послуг. Проєкт набирає чинності з 1 січня 2024 року.
Зокрема, до переліку осіб, на поховання яких виплачуватимуться кошти з бюджету Харківської міської територіальної громади, входять і ВПО, які на момент смерті не працювали та не отримували пенсії, а також були зареєстровані та проживали в Харкові не менше шести місяців.
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