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04.12.2023  16:47   

Встановлено розмір допомоги на поховання у Харкові

Схвалено проєкт про встановлення розміру допомоги на поховання особі, яка зобов’язалася поховати померлого.

гроші

Відповідне рішення прийнято 4 грудня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради, повідомляє РЕДПОСТ.

Матеріальна допомога становитиме не більше 1942 грн з урахуванням вартості ритуальних послуг. Проєкт набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Зокрема, до переліку осіб, на поховання яких виплачуватимуться кошти з бюджету Харківської міської територіальної громади, входять і ВПО, які на момент смерті не працювали та не отримували пенсії, а також були зареєстровані та проживали в Харкові не менше шести місяців.

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Тэги:  допомога, поховання, харків
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