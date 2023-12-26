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26.12.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка

Займання сталося 25 грудня о 21:26 у селі Козача Лопань.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 21:26 бійці ДСНС ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в Харківському районі с. Козача Лопань.
 
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника домоволодіння 1936 року народження, на ньому горів одяг на площі 1 кв.м. Ймовірна причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час гасіння пожежі врятували жінку.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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