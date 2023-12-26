26.12.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники усували наслідки ворожого обстрілу Куп'янського району: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Біля 02:30 ранку російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп’янському району, с. Подоли. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку.

На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї та 14-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 120 кв.м. Вже о 03:08 вогонь вдалось локалізувати. Постраждалих немає.

За цей період рятувальниками здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

5 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.