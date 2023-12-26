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26.12.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Постраждалий та руйнування: як минула доба у Харківській області

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем було: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.  ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району. 
 
Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.
 
Вчора близько 10:00 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих. Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували.
 
Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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