26.12.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

Постраждалий та руйнування: як минула доба у Харківській області

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема під ворожим вогнем було: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. ЗСУ відбили 6 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.

Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Вчора близько 10:00 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих. Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували.

Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

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