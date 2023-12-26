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26.12.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У харківській багатоповерхівці стався вибух газу

У квартирі житлової багатоповерхівки стався вибух побутового газу, в результаті чого постраждав чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
26 грудня на номер «101» надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки за адресою: Харків, вулиця Зернова. 
 
Внаслідок вибуху вибита віконна рама, руйнацій та пожежі не трапилось. Проте постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук бригадою екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікарні.
 
 
Для обстеження помешкання до місця події виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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