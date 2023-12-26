26.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У харківській багатоповерхівці стався вибух газу

У квартирі житлової багатоповерхівки стався вибух побутового газу, в результаті чого постраждав чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

26 грудня на номер «101» надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки за адресою: Харків, вулиця Зернова.

Внаслідок вибуху вибита віконна рама, руйнацій та пожежі не трапилось. Проте постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук бригадою екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікарні.

Для обстеження помешкання до місця події виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram