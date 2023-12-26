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26.12.2023  11:34   Дмитро Колонєй

Любителю наркотиків не вдалося втекти від харківської поліції

Харківський зловмисник потрапив до рук закону.


Любителю наркотиків не вдалося втекти від харківської поліції
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у ході відпрацювання території в Індустріальному районі правоохоронці викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розкрита злочинна група, що торгувала наркотиками.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, харків
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