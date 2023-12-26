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26.12.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

З силою завдав цілеспрямований удар чоловіку : лозівчанин відбуватиме строк за ґратами

Трагічна подія сталась у ніч з 19 на 20 червня 2019 року близько 2 години ночі в місті Лозова. 31-річний чоловік перебував у гостях у своєї знайомої, коли в цей час їй надійшло повідомлення від сусіда.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Обурившись вказаною поведінкою, 31-річний обвинувачений подзвонив сусіду і  запропонував вийти «поговорити». Вийшовши на вулицю, зловмисник поводив себе агресивно, провокував конфлікт, плював в обличчя потерпілому та, не знайшовши потрібних слів, значно перевершуючи сусіда у фізичному розвитку і вазі, при цьому будучи професійним спортсменом, зненацька з силою завдав цілеспрямований удар рукою в щелепу потерпілого. 
 
Від сильного удару той втратив свідомість та відлетів, впавши на асфальт, при цьому розбивши голову. Від міцного удару з потерпілого навіть злетіло взуття. За декілька днів від отриманої травми чоловік помер у лікарні.
 
Під час судового розгляду обвинувачений заявив, що шкодує про свій вчинок, проте вважає, що його дії необхідно кваліфікувати як вбивство через необережність. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
 
Також суд задовольнив цивільний позов матері потерпілого про відшкодування моральної шкоди на суму пів мільйона гривень.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській багатоповерхівці стався вибух газу.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
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