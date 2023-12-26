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26.12.2023  12:12   Дмитро Колонєй

Харківські юні хімики стали призерами Всеукраїнського турніру

Харківські збірні юних науковців вибороли призові місця.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, збірні команди з Харкова вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі юних хіміків.
 
 
Змагання проходили з 17 по 22 грудня у Львові. У них взяли участь 10 команд з шести міст України. 
 
 
За результатами фінальної гри
  • друге місце посіла збірна команда учнів закладів освіти Новобаварського та Немишлянського районів.
  • «Бронзу» здобули команди Шевченківського та Салтівського районів.
  • Крім того, харків’яни отримали низку нагород в особистій першості.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, наука, харків, хімія
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