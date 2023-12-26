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26.12.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Шляховик розповіли про стан доріг у Харківській області

Використано 1626 тонн протиожеледної суміші на основі солі, піску та відсіву, очищено 855,9 кілометрів доріг.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Сніг, мокрий сніг та дощ, що напередодні вдень та в ніч проти вівторка спостерігалися на Харківщині, не призвели до ускладнень або зупинок руху на автошляхах державного значення. Проїзд в області було забезпечено.
 
Діючи на упередження та долаючи наслідки негоди, підрядні організації Служби задіяли 124 спецмашини:
 
  • КДМ – 81 одиниця;
  • навантажувачі – 43 одиниці.
Використано 1626 тонн протиожеледної суміші на основі солі, піску та відсіву, очищено 855,9 км доріг.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усувають 14 аварійних ситуацій.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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