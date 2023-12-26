26.12.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Шляховик розповіли про стан доріг у Харківській області

Використано 1626 тонн протиожеледної суміші на основі солі, піску та відсіву, очищено 855,9 кілометрів доріг.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Сніг, мокрий сніг та дощ, що напередодні вдень та в ніч проти вівторка спостерігалися на Харківщині, не призвели до ускладнень або зупинок руху на автошляхах державного значення. Проїзд в області було забезпечено.

Діючи на упередження та долаючи наслідки негоди, підрядні організації Служби задіяли 124 спецмашини:

КДМ – 81 одиниця;

навантажувачі – 43 одиниці.

Використано 1626 тонн протиожеледної суміші на основі солі, піску та відсіву, очищено 855,9 км доріг.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усувають 14 аварійних ситуацій.