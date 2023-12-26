Мешканка Харківщини допомогала окупантам

На Харківщині жінка стала посадовицею окупаційної влади.
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День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
У низці країн Британської співдружності сьогодні відзначається Boxing Day — День подарунків або, у буквальному перекладі, День коробок.
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