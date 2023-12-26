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26.12.2023  12:38   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини допомогала окупантам

На Харківщині жінка стала посадовицею окупаційної влади.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну проуратуру,  23-річна жінка під час захоплення Ізюма добровільно стала співпрацювати з російськими загарбниками:
 
  • Влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації Обійняла посаду «головного спеціаліста сектору документаційного забезпечення».
  • Відповідала за оформлення документів для отримання місцевими мешканцями так званої «гуманітарної допомоги» від держави-агресорки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом судитимуть жінку, яка передавала дані про місця дислокації і техніки ЗСУ ворогу.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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