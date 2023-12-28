    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики протягом доби повернули світло в обстріляне ворогом селище
28.12.2023  14:17   Рита Парфенова

Енергетики протягом доби повернули світло в обстріляне ворогом селище

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для понад 1500 споживачів прикордонної Козачої Лопані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, жителі селища залишилися без світла пізно ввечері 26 грудня. Причина – пошкодження високовольтної лінії 10 кВ внаслідок ворожих обстрілів.
 
Володимир Климчук нагадав, що енергетики Дергачівського РЕМ працюють у надскладних умовах через постійні обстріли російської армії, під якими перебувають прикордонні населені пункти.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що  у Основ'янському районі Харкова бригади КП "Харківводоканал" перевиконали план поточних ремонтів.

 

Источник:   АТ "Харківобленерго"
 Тэги:  енергопостачання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 ЖКГ Енергетики повернули світло у прифронтові села Харківщини 09.05 ЖКГ У енергетиці Харкова застосують «зелені» технології
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 