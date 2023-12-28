Енергетики протягом доби повернули світло в обстріляне ворогом селище

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для понад 1500 споживачів прикордонної Козачої Лопані.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі Харкова бригади КП "Харківводоканал" перевиконали план поточних ремонтів.
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